SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A era Sylvinho começou com derrota da seleção albanesa de futebol nas Eliminatórias para a Eurocopa de 2024.

Os albaneses perderam para a Polônia por 1 a 0, gol de Karol ?widerski ainda no primeiro. Como não jogou a primeira rodada por estar de "folga", a Albânia estreou contra os poloneses em Varsóvia.

A primeira etapa teve um ritmo tranquilo, com poucas oportunidades de gol. A Albânia chegou a assustar os anfitriões num chute de fora da área que foi defendido por Szczesny.

No segundo tempo o jogo ficou mais aberto e as duas seleções foram mais perigosas e criativas. A Polônia chegou principalmente com Lewandowski e os albaneses apareceram melhor com chutes de fora da área. No entanto, nenhuma das equipes conseguiu marcar nos últimos 45 minutos de bom futebol apresentado.

Com o resultado, a Polônia assume a segunda posição no grupo E. Derrotada na estreia, a Albânia fica na lanterna, sem pontos somados nas Eliminatórias da Euro 2024.

Sylvinho foi bastante participativo durante sua estreia, reclamando com a arbitragem e orientando seus jogadores ao longo da partida. O treinador brasileiro utilizou principalmente o inglês e muitos gestos para transmitir suas ideias ao seu novo elenco.