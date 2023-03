BELO HORIZONTE, MG (UO/FOLHAPRESS) - A dupla formada por Edenilson e Patrick está na quinta temporada de parceria, mas ainda não conquistou nenhum título. Após quatro anos juntos no Internacional, os meio-campistas vão disputar mais uma final, agora pelo Atlético-MG. O clube alvinegro decide o Campeonato Mineiro com o América-MG.

A dupla foi formada pelo Inter em 2018 e logo fez muito sucesso. Edenilson e Patrick foram importantes nos anos em que atuaram juntos pelo clube do Beira-Rio.

No entanto, nenhum deles foi campeão com a camisa do Colorado apesar do bom desempenho dentro de campo. Edenilson ficou mais tempo no clube, entre 2017 e 2022. Já Patrick defendeu o Inter entre 2018 e 2021.

O time colorado esteve perto de ser campeão com Edenilson e Patrick em quatro oportunidades, mas terminou como vice-campeão. Isso aconteceu nos Gaúchos de 2019 e 2021, na Copa do Brasil de 2019 e no Brasileiro de 2020.

JEJUM SEGUIU EM 2022

A dupla foi desfeita em 2022, com a transferência de Patrick para o São Paulo. Mas o jejum de títulos continuou.

Patrick chegou em duas finais pelo clube tricolor, mas terminou como vice-campeão no Paulista e também na Sul-Americana.

Edenilson também ficou em segundo lugar mais uma vez pelo Inter, no Campeonato Brasileiro.

O jejum de títulos de Edenilson já dura quase dez anos. A última conquista foi em julho de 2013, quando atuava pelo Corinthians e conquistou a Recopa Sul-Americana.

Já Patrick não sabe o que é ser campeão desde 2017, quando foi campeão goiano pelo Goiás.