SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos não conseguiu oficializar reforços desde que foi eliminado no Campeonato Paulista. Sem novidade, o clube atrapalhou a "pré-temporada" do técnico Odair Hellmann.

Com pretensão de cinco a seis reforços, o Santos luta para fechar pelo menos um nome às pressas. O clube entende que precisa renovar sua imagem com o torcedor e mercado após os contratempos recentes em negociações.

O clube aumentou a oferta e está otimista pela contratação de Jamerson, lateral-esquerdo do Guarani. Se fechar, a expectativa é que o atleta chegue ainda semana, mas precisará de tempo para adaptação.

Independentemente de quem chegue, Odair terá menos tempo do que poderia. O Peixe foi eliminado do Campeonato Paulista em 5 de março e, desde então, não anunciou nenhum jogador. O técnico teve um mês livre para treinos.

A direção pretende anunciar mais nomes até o final deste mês, porém, se frustrou com o mercado. Após algumas tentativas, o Santos ouviu alguns "não" de nomes que buscou, como Wendell, Jean Lucas, Diego Pituca e Ademir.

A janela de transferências fecha no dia 3 de abril.

MELOU

As negociações frustradas voltaram a deixar o Santos com a imagem arranhada perante os clubes, jogadores e agentes. Apesar de realmente não viver situação financeira confortável, este não foi o principal motivo para as recusas recentes.

A falta de agilidade da direção para responder ofertas não foi bem vista pelo mercado. O projeto esportivo também não é mais uma forma de convencimento, visto que o Santos brigou contra o rebaixamento nos últimos dois anos.

Mesmo diante das dificuldades, o presidente Andres Rueda e o executivo Falcão mantém conversas aquecidas no mercado. Após tentarem nomes para resolver o elenco, o Peixe agora mira em jogadores por empréstimo ou livres no mercado, além de atletas de menor expressão.