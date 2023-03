PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Wesley fez o gol que eliminou o Inter do Campeonato Gaúcho, comemorou com provocação e foi pivô de uma pancadaria no gramado do Beira-Rio. O atacante do Caxias traz na carreira um gol de pênalti contra o Colorado em uma final aos 13 anos e carrega o apelido por medo de pombas.

Wesley é cria da base do Grêmio, clube que defende desde a infância. Com apenas 13 anos, foi um dos batedores de pênalti da final do Efipan (Encontro de futebol Infantil Panamericano) de 2016. O time tricolor bateu o Inter por 4 a 2 após empate no tempo normal e levou a taça.

Provocar o clube colorado também não é novidade. Ainda pela base gremista, ele marcou um gol contra o Inter em clássico pela Copa Santiago e imitou o Saci na comemoração, mascote do rival.

O apelido de Wesley Pomba se deve ao medo das aves. A alcunha é anterior a sua passagem pelo Grêmio. Segundo apurou a reportagem, durante um treinamento na infância, uma bola foi chutada para perto de um grupo de pombas, ele foi encarregado de buscar, se assustou e saiu correndo. .

A ornitofobia (medo de aves) acompanha o atleta até hoje, segundo relatos colhidos pela reportagem.

Wesley pode até ter corrido das pombas, mas não fugiu da briga que tomou conta do Beira-Rio. O jogador passou por exames, não teve fratura constatada mas ficou com o nariz bastante machucado.

Ele está fora da decisão contra o Grêmio por questões contratuais.

Com 20 anos, Wesley Pomba já defendeu CRB e Pelotas em empréstimos cedidos pelo Tricolor antes de ir para o Caxias.