SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Representantes de clubes brasileiros reagiram, durante evento da Paramount, ao sorteio dos grupos da Copa Libertadores.

Filipe Luis comemora reencontro com o Racing: "Estou feliz porque terei a oportunidade de jogar no estádio do Racing lotado, um estádio histórico e torcida incrível".

Flamengo e Racing se enfrentaram nas oitavas de final da Libertadores 2020, mas o estádio estava sem público pela pandemia de covid-19. Os argentinos avançaram nos pênaltis.

Jailson (ex-Palmeiras) ficou tranquilo com sorteio: "Grupo ficou bacana, vai ser uma Libertadores top. Agora posso sentar no sofá e assistir tranquilamente".

ADVERSÁRIOS DESCONHECIDOS

Alemão, do Internacional, não conhece o Metropolitanos: "Enfrentamos o Ind. de Medellín ano passado e ele se reforçou. Nunca ouvi falar do Metropolitanos, mas deve ter seus méritos por estar na Libertadores. Nacional é uma equipe tradicional, não vive um bom momento, mas com certeza será uma pedra no sapato".

Filipe Luis e o desconhecido Nublense: "O time do Chile, confesso que não conheço, nunca assisti a nenhum jogo, mas para estar na Libertadores tem muito mérito. Vamos ter um campo bom provavelmente e conhecer um lugar novo".

E A ALTITUDE?

Para Cano, quanto mais alto, melhor: "Jogar na altitude é ótimo para mim. A gente chuta de fora da área e é como se estivesse dentro".

O Fluminense enfrentará o The Strongest (Bolívia) numa altitude de 3.660 metros.

Dorival Jr, ex-Flamengo, discorda: "É uma deslealdade muito grande jogar com altitude".

Problema para Filipe Luis: "Altitude prejudica o desempenho. Eu me sinto mal fisicamente".

Flamengo terá jogo contra o Aucas (EQU) a 2.800 metros acima do nível do mar.

ANÁLISE DOS GRUPOS

Maycon, do Corinthians, exalta tradição: "Duas escolas tradicionais, argentinos e uruguaios, além de uma grande equipe que fez um grande trabalho. Vamos procurar fazer um grande trabalho em busca da classificação".

O Corinthians terá pela frente Ind. del Valle (EQU), Argentinos Jrs (ARG) e Liverpool (URU).

Everson, do Atlético-MG, fala sobre duelo brasileiro: "Enfrentamos o Athletico, uma grande equipe. Jogar lá é muito difícil, mas vamos trabalhar para conseguir a classificação mesmo sabendo da dificuldade de jogar em gramado sintético".