RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O treinador mais vitorioso da história do Campeonato Carioca é Flávio Costa. Ex-comandante de Flamengo e Vasco na década de 1940, ele ganhou oito títulos nos anos de 1939, 1942, 1943, 1944, 1947, 1949, 1950 e 1963.

Flávio Costa iniciou a trajetória na comissão técnica do Flamengo, onde teve passagem vitoriosa. Depois, manteve o mesmo no Vasco. Ele acabou ficando mais marcado, porém, por ser o técnico da seleção brasileira no Maracanazo da Copa de 1950.

Joel Santana é o segundo da lista, com sete títulos. Ele conquistou o Carioca em 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 2008 e 2010.

O "Papai Joel", inclusive, é o único treinador a vencer com os quatro grandes do Rio de Janeiro.

Atual campeão, Abel Braga vem em terceiro lugar ao lado de Zagallo, com cinco cada. O ídolo do Fluminense levantou as taças em 2004, 2005, 2012, 2019 e 2022, enquanto o Velho Lobo conquistou em 1967, 1968, 1971, 1972 e 2001.

Oito treinadores aparecem em seguida empatados com três títulos. São eles Antônio Lopes (1982, 1998 e 2003), Carlinhos (1991, 1999 e 2000), Carlos Carlomagno (1936, 1937 e 1938), Claudio Coutinho (1978, 1979 e 1979 especial), Fleitas Solich (1953, 1954 e 1955), Ondino Viera (1940, 1941 e 1945), Sebastião Lazaroni (1986, 1987 e 1988) e Zezé Moreira (1948, 1951 e 1959).

Esse ranking leva em conta os campeonatos na era do profissionalismo, ou seja, desde 1933.