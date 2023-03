SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante boliviano Marcelo Moreno foi anunciado pelo Independiente del Valle, do Equador, time que está no grupo do Corinthians na Libertadores.

O jogador de 35 anos foi anunciado na noite desta segunda-feira (28) pelo Del Valle.

O Del Valle está no Grupo E da Libertadores, com Corinthians, Argentinos Jrs. e Liverpool-URU.

O Corinthians encara o time equatoriano na terceira rodada da fase de grupos, em casa. O sorteio aconteceu ontem.

ARTILHEIRO DA LIBERTADORES

No Brasil, Marcelo Moreno teve passagens por Cruzeiro (três vezes), Vitória, Flamengo e Grêmio.

Foi artilheiro da Copa Libertadores de 2008 pelo Cruzeiro.

Foi campeão brasileiro pelo time mineiro no ano de 2014.

Ele jogou a temporada passada pelo Cerro Porteño, do Paraguai.