SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O sorteio da Conmebol definiu os oito grupos da Copa Libertadores 2023, e agora muitos torcedores estão curiosos para saber qual grupo o Corinthians caiu. Entre os brasileiros na fase de grupos, Corinthians e Fluminense tiveram os grupos mais complicados.

O Corinthians está no Grupo E, onde enfrentará o Ind del Valle (EQU), Argentinos Jrs (ARG) e Liverpool (URU). A fase de grupos começará em 5 de abril e terminará em 28 de junho, com a final marcada para o Maracanã, no Rio de Janeiro.

O sorteio, que ocorreu na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, também contou com homenagens a Messi e Felipão. Os grupos foram divididos entre os times que se classificaram por meio do campeonato nacional e os que vieram da pré-Libertadores.

OS GRUPOS DA LIBERTADORES

Grupo A: Flamengo; Racing (ARG); Aucas (EQU); Nublense (CHI)

Grupo B: Nacional (URU); Internacional; Metropolitanos (VEN); Ind de Medelín (COL)

Grupo C: Palmeiras; Barcelona (EQU); Bolivar (BOL); Cerro Porteño (PAR)

Grupo D: River Plate (ARG); Fluminense; The Strongest (BOL); Sporting Crystal (PER)

Grupo E: Ind del Valle (EQU); Corinthians; Argentinos Jrs (ARG); Liverpool (URU)

Grupo F: Boca Juniors (ARG); Colo-Colo (CHI); Monagas (VEN); Deportivo Pereira (COL)

Grupo G: Athletico-PR; Libertad (PAR); Alianza Lima (PER); Atlético-MG

Grupo H: Olímpia (PAR); Atl. Nacional (COL); Melgar (PER); Patronato (ARG)