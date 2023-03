SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Conmebol realizou o sorteio dos grupos da Copa Libertadores 2023. A competição é uma das mais importantes do futebol sul-americano e reúne os melhores clubes da região.

Entre os participantes estão Atlético-MG e Athletico-PR, dois clubes brasileiros que descobriram quem serão seus adversários na primeira fase da competição.

Ambos caíram no Grupo G, juntamente com Libertad (PAR) e Alianza Lima (PER). Será um duelo verde-amarelo entre os clubes brasileiros na primeira fase, que promete ser bastante equilibrada.

A fase de grupos da Copa Libertadores 2023 começa no dia 5 de abril e termina em 28 de junho. A final será realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro.

OS GRUPOS DA LIBERTADORES

Grupo A: Flamengo; Racing (ARG); Aucas (EQU); Nublense (CHI)

Grupo B: Nacional (URU); Internacional; Metropolitanos (VEN); Ind de Medelín (COL)

Grupo C: Palmeiras; Barcelona (EQU); Bolivar (BOL); Cerro Porteño (PAR)

Grupo D: River Plate (ARG); Fluminense; The Strongest (BOL); Sporting Crystal (PER)

Grupo E: Ind del Valle (EQU); Corinthians; Argentinos Jrs (ARG); Liverpool (URU)

Grupo F: Boca Juniors (ARG); Colo-Colo (CHI); Monagas (VEN); Deportivo Pereira (COL)

Grupo G: Athletico-PR; Libertad (PAR); Alianza Lima (PER); Atlético-MG

Grupo H: Olímpia (PAR); Atl. Nacional (COL); Melgar (PER); Patronato (ARG)