SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Antonio 'Cara de Sapato' começa a trilhar seu caminho para retornar ao MMA.

Cara de Sapato treinou pela primeira vez desde a saída do BBB. O lutador declarou em entrevista ao UOL que não conseguiu manter a rotina dentro do reality.

"Agora é ralar pra voltar a rotina de treinos", escreveu Cara de Sapato em vídeo publicado no seu Instagram.

Depois de muitos dias de confinamento eu perdi massa magra e condicionamento, então agora é ralar pra voltar a rotina de treinos. Tá nada fácil. E olha que eu já vinha recuperando de uma cirurgia no joelho, mas eu Tô trabalhando porque quero voltar a lutar logo" Cara de Sapato, sobre volta aos treinos

A última luta de Cara de Sapato aconteceu no dia 17 de junho do ano passado, pela PFL (Professional Fighters League). Ele venceu o paraibano Bruce Souto em decisão unânime dos juízes e garantiu vaga nas semifinais da PFL.

Sapato sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho e precisou operar, não podendo competir as semifinais.

Cara de Sapato soma um cartel de 15 triunfos, cinco derrotas e duas lutas sem resultado.