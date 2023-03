RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Palco recente de eventos variados, o santuário do Cristo Redentor vai receber nesta quarta-feira (29) a tão desejada taça da Copa do Mundo feminina. O troféu, a prova mais palpável de que a competição está se aproximando, será apresentado a todos os 32 países participantes, num tour que começou no dia 18 de fevereiro, em Melbourne (Austrália).

Depois de passar por nove países, a taça chega ao Rio de Janeiro para ser exibida aos brasileiros em um evento que contará com a presença da ex-craque Formiga e da técnica da seleção brasileira, Pia Sundhage. Os visitantes terão a oportunidade de posar para fotos junto ao troféu, que segue em escalas por outras nações participantes da Copa até chegar a Wellington, capital da Nova Zelândia, em 14 de julho, a seis dias do início da competição.

A partida de abertura do Mundial acontece no dia 20 de julho, e será disputada entre Nova Zelândia e Noruega. O Brasil estreia no dia 24, contra a seleção do Panamá.