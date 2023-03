SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A ministra do Esporte, Ana Moser, afirmou nesta terça-feira (28) que o governo federal terá um grupo de trabalho interministerial para discutir os esportes eletrônicos. Segundo ela, que causou polêmica ao afirmar que os eSports não são esporte em entrevista ao UOL, é preciso um debate amplo sobre o assunto.

"Historicamente o Ministério do Esporte não aprovou os eSports como esporte. Isso já tramitou no Conselho Nacional de Esporte. Este governo não tem posição definida, a gente precisa debater. Se é esporte, cultura, ciência e tecnologia, se é turismo. Todas as relações do esporte eletrônico que precisam ser organizadas, porque é um fenômeno inegável e fortíssimo em termos econômicos inclusive", disse Ana Moser.

ALÉM DO ESPORTE

As declarações foram dadas em audiência da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado, convocada para que a ministra explicasse seus planos no Esporte aos senadores.

"[Os esportes eletrônicos] têm implicações em varias áreas, até de emprego e direitos trabalhistas, entre outras questões que estão envolvidas. É um setor importante que não pode ser tratado só pelo esporte, deve ser tratado por outras pastas. A gente está tratando isso dentro do governo. Estamos fomentando bastante para que aconteça o mais rápido possível".