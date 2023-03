SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras conhecerá nesta quarta-feira (29) o início de sua trajetória na Copa do Brasil e tenta afastar os insucessos dos anos anteriores.

A CBF sorteia nesta quarta os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. O evento está marcado para as 14h (de Brasília).

Será o primeiro compromisso do Palmeiras pela competição. O clube alviverde está no pote 1 do torneio mata-mata.

O time vem de participações polêmicas desde a conquista em 2020. O clube caiu para o CRB em 2021 e viveu polêmica com o VAR na eliminação para o São Paulo no ano seguinte.

ONDE ESTÁ A LINHA DE IMPEDIMENTO?

O Palmeiras foi eliminado pelo São Paulo nas oitavas de final de 2022. O time alviverde perdeu nos pênaltis, no Allianz Parque.

O clube reclamou de impedimento em lance que culminou em pênalti em Calleri.

O VAR não traçou as linhas, e a CBF admitiu falha. A entidade lamentou o episódio e informou que não pôde fazer a checagem tardiamente porque a máquina havia sido resetada.

O clube alviverde cobrou melhorias: "o Palmeiras deseja que este lamentável episódio tenha sido um divisor de águas na história da arbitragem no Brasil e pede que todos os envolvidos neste triste acontecimento sejam punidos de forma exemplar pela CBF".

ELIMINAÇÃO PARA O CRB EM 2021

O time de Abel Ferreira caiu na terceira fase, nos pênaltis, em pleno Allianz Parque. O Palmeiras venceu o CRB fora, mas perdeu por 1 a 0 em casa e acabou eliminado nas penalidades.

O time era o atual campeão da Copa do Brasil.

Chuva de finalizações, mas sem efetividade: foram pelo menos 35 finalizações, mas nenhuma parou no fundo do gol adversário.

A eliminação precoce, porém, aliviou a temporada do Palmeiras -apertada pela pandemia de covid-19-, que culminou com a conquista do bicampeonato consecutivo da Copa Libertadores.