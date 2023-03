SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF realiza nesta quarta-feira (29), às 14h (de Brasília), o sorteio dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil.

ONDE ASSISTIR

Você pode acompanhar o sorteio no canal do YouTube do UOL e da CBF, além na sportv (TV fechada).

DATAS DOS CONFRONTOS

Os jogos ?disputados em ida e volt ? ainda não têm data definida, mas estão previstos para acontecer no mês de abril, provavelmente nos dias 12 e 26. Trinta e duas equipes seguem vivas na competição.

Cada um dos clubes já garantiu R$ 2,1 milhões em premiação por estarem nesta fase. Em caso de ida às oitavas de final, mais R$ 3,3 milhões serão adicionados aos cofres da equipe classificada.

POTES

Pote 1: Flamengo, Palmeiras, Athletico, Atlético-MG, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Santos, Internacional, Grêmio, América-MG, Bahia, Botafogo, Cruzeiro e Coritiba.

Pote 2: Sport, CRB, CSA, Náutico, Remo, Tombense, Brasil de Pelotas, Paysandu, ABC, Ituano, Botafogo-SP, Volta Redonda, Ypiranga-RS, Nova Iguaçu, Maringá e Águia de Marabá-PA.

Flamengo, Palmeiras, Athletico, Atlético-MG, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Sport e Paysandu foram as equipes que entraram direto na terceira fase.

As outras 20 equipes são as sobreviventes das fases iniciais.

A CBF definiu os potes para o sorteio com base no ranking de clubes da entidade. Os times do pote 1 enfrentam os do pote 2.