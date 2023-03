RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A taça da Copa do Mundo Feminina foi apresentada nesta quarta-feira (29), no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

O evento contou com a presença das jogadoras Formiga e Aline Pellegrino e da treinadora da seleção brasileira Pia Sundhage.

O Brasil é o décimo país a receber o tour da taça. O evento aconteceu em parceria com a CBF, as Embaixadas da Nova Zelândia e da Austrália, a Prefeitura do Rio de Janeiro e o Rio Conventions & Visitour Bureau.

A taça ficou exposta aos visitantes no começo da manhã. Quem passou pelo Cristo teve a chance de tirar foto com o troféu.

Aposentada da seleção, Formiga representou as lendas da FIFA ao lado de Aline Pellegrino, que hoje é coordenadora de competições femininas da CBF.

O QUE ELES DISSERAM

Este será o primeiro Mundial sem Formiga. Ela admitiu que a saudade bate quando chega tão perto da taça.

"Com certeza a saudade bate. Estar próxima, foram 26 anos representando a seleção, sete Copas. Mas estou na torcida. Coração apertado, está chegando o dia. Imagino o quanto as meninas também estão nervosas", disse Formiga.

"Momento único. Agradeço a oportunidade. Disputei duas Copas. Olhar para trás e pensar como foi aquele pré-Copa, hoje ver o Cristo receber a taça, o momento que estamos. Da confiança de que as coisas estão acontecendo", afirmou Aline Pellegrino.

ESTÁ CHEGANDO A HORA

O Mundial feminino acontece entre 20 de julho e 20 de agosto deste ano. As sedes são Nova Zelândia e Austrália.

O Brasil estará no Grupo F, ao lado de França, Jamaica e Panamá. A estreia da Seleção está marcada para o dia 24 de julho contra o Panamá.

Tags:

Ana Moser | Catolicismo | CBF | Copa do Mundo de Futebol Feminino | cristo redentor | Cristo Rendentor | Esportes | Geral | Itaperuna | Ministério do Esporte | Padre Max | Religião | Rio de Janeiro | Selos | Sem Censura | TV Brasil