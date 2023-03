Publipost

Com a liberação de atividades voltadas para apostas nos mais diversos eventos esportivos, não há como não relacionar, “de cara”, com o esporte mais popular do país. A prática logo caiu na graças dos milhões de torcedores espalhados pelo território nacional, que fazem suas apostas rodada a rodada nos mais variados e importantes campeonatos do mundo.



Todo esse sucesso faz com que as empresas invistam cada vez mais em artifícios que possam chamar a atenção dos apostadores, desde eventos de publicidade, patrocínios de clubes e principalmente vantagens para seus usuários, como o bônus bet365.

De certo, que aqui no Brasil, o seguimento tem caminhado a passos largos, porém ainda não existe uma regulamentação para tanto. No Reino Unido, atualmente o maior mercado europeu, existe regulamentação desde 2005. Em 2014, as regras, sofreram ajustes para absorver a enorme quantidade de sites de apostas online que operavam fora da jurisprudência legal. O tamanho desse mercado é estimado em € 35 bilhões.

Pesquisas apontam que o futebol, basquete e corridas de cavalo, são os esportes mais acompanhados pelos apostadores, logo, são os mercados que mais chamam as atenções das empresas de apostas investidoras. Empresas que possuem um forte poderio financeiro para os mais diversos patrocínios, demonstrando assim, a enorme movimentação que ocorre no meio e que cresce a cada vez mais.

Um estudo realizado pela empresa Sportcal, expõe que nos quase 500 contratos de patrocínios firmados por essas empresas, o futebol abarca 58% destes, e que na segunda divisão do Campeonato Inglês, o índice de clubes que possuem algum tipo de patrocínio com empresas de apostas, supera os 70%.

Com a aprovação da lei em 2018, autorizando as apostas no Brasil, desde que seja no sistema de “por quotas fixa”, ou seja, o apostador sabe exatamente o que levará de prêmio caso acerte, e o altos investimentos presentes chamaram a atenção dos clubes brasileiros, que enxergaram grande oportunidade de aumentarem suas receitas através dos patrocínios. Atualmente, mais da metade dos clubes da série A do Brasileirão já possuem, de alguma forma, parceria com alguma empresa de apostas esportivas online, como aconteceu recentemente com o time do flamengo. Um dos objetivos dos clubes ao firmar esse tipo de negócio é agregar uma maior visibilidade de suas marcas fora do país.

Portanto, a tendência, com a regulamentação, é que a cada ano vejamos o seguimento crescer ainda mais, trazendo ainda mais dinheiro e possibilidades para o nosso futebol. Ademais, trará aos apostadores mais segurança na hora de realizar os seus jogos.

