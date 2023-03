PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Inter foi denunciado no TJD-RS pelas confusões que sucederam a derrota na semifinal do Gauchão, nos pênaltis, para o Caxias. Ainda não há data confirmada para julgamento.

O Colorado foi denunciado nos incisos I e II do artigo 213 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), que trata sobre "deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens, invasão de campo e lançamento de objetos em campo de jogo".

O inciso I fala sobre a gravidade dos atos. "Quando a desordem, invasão ou lançamento de objeto for de elevada gravidade ou causar prejuízo ao andamento do evento desportivo, a entidade de prática poderá ser punida com a perda do mando de campo de uma a dez partidas, provas ou equivalentes, quando participante da competição oficial".

No inciso segundo é citado que é possível punição aos visitantes quando eles participam dos atos.

Além da possibilidade de perder mando de campo de uma a dez partidas, o Colorado ainda pode pagar multa de R$ 100 a R$ 100 mil, se considerado culpado.

Todos os 10 expulsos na partida (sete do Inter e três do Caxias) também serão julgados por seus atos.

Qualquer punição aplicada é restrita a competições de âmbito Estadual. Ou seja, o cumprimento da pena ocorrerá no Campeonato Gaúcho de 2024.

A tendência é que o julgamento ocorra na próxima semana. Independentemente do resultado, caberá recurso.