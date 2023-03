SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Novo técnico do Cruzeiro, o português Pepa chamou a atenção de Ronaldo Fenômeno pela carreira de superação e a possibilidade de montar times de acordo com as características do elenco.

O Cruzeiro teve cuidado para encontrar o substituto de Paulo Pezzolano. O técnico uruguaio era considerado o maior acerto desde que Ronaldo comprou o clube.

O papo do Cruzeiro com Pepa durou quase dois meses, enquanto Pezzolano já dizia internamente que sairia. A Raposa sempre se impressionou com o conhecimento do treinador português.

Pepa tinha há anos o desejo de trabalhar no Brasil e foi sugerido por seus empresários a clubes daqui recentemente. Houve conversa, por exemplo, com Santos e Red Bull Bragantino.

POR QUE PEPA?

O Cruzeiro viu em Pepa um perfil de treinador estudioso, promissor e cheio de vontade de dar um salto na carreira que, até agora, não foi de grande sucesso.

O português mora nas dependências do Cruzeiro e falou com todos os compatriotas de passagem recente ou atual pelo Brasil, como Abel Ferreira, Vítor Pereira e até Jorge Jesus. A ideia foi receber conselhos para se adaptar rapidamente.

Pepa tem 42 anos e acumula mais derrotas que vitórias na carreira (115 x 109), mas o time celeste tentou enxergar além dos números.

Ex-jogador, Pepa se aposentou com 26 anos, começou a estudar, iniciou a carreira de técnico em uma escolinha e rapidamente chegou à base do Benfica, onde foi atleta.

Pepa aceitou sair da zona de conforto e assumiu o time profissional do Sanjoanense, da quarta divisão. Ele queria saber o que era ser técnico de verdade.

IDAS E VINDAS

O técnico precisou de quatro anos entre o Sanjoanense e a primeira divisão. Subiu duas vezes, assumiu a Feirense na segundona e chegou à elite pelo Moreirense.

O treinador ficou pouco tempo no Moreirense antes de ser demitido e acabar no Tondela, o último da divisão. Lá, ele viveu a história mais emocionante da carreira.

O Tondela ficou quase todo o campeonato na última colocação, a seis rodadas do fim foi para penúltimo e a salvação veio nos minutos finais da rodada final, por um gol de saldo. Tanto Tondela quanto Moreirense se safaram e Pepa não ficou com o rótulo de ter sido rebaixado.

Ele ficou três anos no Tondela e foi para o Paços de Ferreira, onde conseguiu montar um time mais ofensivo sem se preocupar só com o rebaixamento. Lá, conseguiu vaga na Conference League na temporada 2020/21.

Do Paços, foi para o Vitória de Guimarães, um grande do país. A passagem foi de altos e baixos e promessas não cumpridas. O último clube foi o Al-Tai, da Arábia Saudita, onde ele fez seu pé de meia.

Aos 42 anos, com dinheiro no bolso e experiência completa em Portugal, Pepa chega ao Cruzeiro para substituir Pezzolano e fazer uma boa Série A na volta deste grande clube do país à elite.

A minha ideia de jogo é a organização. Gosto do jogo apoiado, gosto de ter a bola, mas não compactuo com a moda de que só isso funciona. A posse de bola estéril não me interessa. A minha obsessão não é a posse, é a trave adversáriaPepa, em depoimento ao Coache's Voice.