RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF não se surpreende com as manifestações recentes do técnico Carlo Ancelotti e vê o posicionamento do treinador como natural quando diz que está feliz no Real Madrid.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, não espera que Ancelotti tenha uma postura diferente da atual, mesmo considerando o interesse da entidade em contratá-lo para a seleção brasileira.

Ednaldo entende a postura de Ancelotti e a trata como normal dentro do mercado, considerando que há contrato em vigor com o clube espanhol e o fato de que nenhum contato oficial tenha sido feito pela CBF até agora com ele.

O presidente da CBF diz a quem pergunta sobre o tema que um diretor de uma companhia não fica falando publicamente que quer ir para outra, mesmo se houver interesse.

Ednaldo embarca para a Europa na próxima semana e não colocou na agenda qualquer reunião com o Real Madrid ou o próprio Ancelotti. Mas o dirigente mantém a promessa de que a seleção terá novo técnico na próxima vez que entrar em campo, em junho.

Ednaldo diz que tem feito movimentos nos bastidores, mas afirma que não vai torná-los públicos estrategicamente. Ele, no entanto, não acha que isso é tarefa para os atuais jogadores do Real Madrid que estão na seleção.

O QUE EDNALDO FARÁ NA EUROPA?

O presidente da CBF participará de uma reunião da Uefa, em Lisboa, e depois vai a Londres para o Brasil x Inglaterra em Wembley: a disputa vale pela Finalíssima, reunindo as campeãs da Eurocopa e da Copa América.

A META

Carlo Ancelotti é o único técnico em que a CBF admitiu estar de olho publicamente. O italiano tem contrato com o Real Madrid até o fim de junho de 2024.

A CBF quer um nome de peso para a seleção, sem que tenha que pagar multa rescisória por isso.

Ednaldo Rodrigues já disse que falará com o presidente do clube no qual o técnico estiver antes de contratá-lo. Por isso, espera-se uma costura prévia com Florentino Pérez, mandatário do Real Madrid.