SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os treinos livres do Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1 começam nesta quinta-feira (30), no Circuito de Albert Park. As atividades têm início às 22h30 (de Brasília).

Os treinos livres terão transmissão exclusiva do BandSports (TV fechada).

Já o segundo treino será na madrugada de sexta-feira (31). Ele está previsto para começar às 2h (de Brasília).

O terceiro treino livre acontecerá na noite de sexta, às 22h30.

O GP da Austrália será na madrugada de domingo (2). A terceira parada do Circuito Mundial de F1 tem largada prevista para as 2h (de Brasília).

TREINOS LIVRES DO GP DA AUSTRÁLIA

Local: Circuito de Albert Park, em Melbourne, na Austrália

Data e horário: Treino livre 1, dia 30, das 22h30 às 23h30; treino livre 2, dia 31, das 2 às 3h; treino livre 3, dia 31, das 22h30 às 23h30

Transmissão: BandSports