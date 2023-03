PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Se for punido pelo TJD-RS, o Inter pode ser obrigado a jogar todo o Campeonato Gaúcho de 2024 longe do Beira-Rio.

Incluso no artigo 213 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), o time clorado pode perder mando de campo por até e3avjogos a serem cumpridos no Gaucho do ano que vem. O Inter foi denunciado no TJD-RS no fim da tarde desta quarta-feira (29).

Se o formato de disputa da competição não mudar, cada equipe tem cinco ou seis jogos em casa na primeira fase (dependendo da tabela), mais um na semifinal e outro na final, se chegar até lá. Ou seja, no máximo oito partidas como mandante.

Caso o Inter pegue pena máxima em razão da gravidade do ocorrido ao fim do duelo com o Caxias e a repercussão do caso, poderá se obrigar a jogar em outro estádio durante toda competição e ainda 'ficar devendo' dois jogos.

O complemento de uma eventual pena é multa de R$ 100 a R$ 100 mil.

Além do clube, serão julgados individualmente todos os expulsos durante a partida, nos pênaltis e na confusão depois do jogo.

Também será considerado no julgamento o relato em súmula de que um segurança que teria agredido um jogador do Caxias.

A identificação de quem invadiu o campo pode atenuar a responsabilização ao Internacional.

QUEM FOI EXPULSO

Carlos de Pena (Inter) - durante a partida

Matheus Dias (Inter) - nas cobranças de pênalti

Rodrigo Moledo (Inter) - na briga após o jogo

Alan Patrick (Inter) - na briga após o jogo

John (Inter) - na briga após o jogo

Emerson Júnior (Inter) - na briga após o jogo

Baralhas (Inter) - na briga após o jogo

Wesley Pomba (Caxias) - pela provocação após o jogo

Marcial (Caxias) - na briga após o jogo

Guedes (Caxias) - durante as cobranças de pênalti