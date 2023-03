SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo anunciou, na tarde desta quinta-feira (29), a contratação do uruguaio Michel Araujo.

O meio-campista chega ao São Paulo por empréstimo até dezembro de 2024. Ele estava no Fluminense.

O clube buscou um jogador que pudesse ajudar no meio e o no ataque, e Michel foi o nome que agradou. Com a lesão de Galoppo, houve preocupação com o restante da temporada.

O jogador de 26 anos conquistou a Taça Rio (2020) e Taça Guanabara (2023).

A expectativa é muito grande nesta chegada ao São Paulo. "Sinto uma felicidade gigante com a oportunidade de defender um clube como esse. Quero trazer muitas alegrias e vitórias aos nossos torcedores", disse o jogador ao site do São Paulo.