PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Breno Teixeira encantou Ronaldo Fenômeno e seu braço direito Paulo André. Depois de observar o jovem de 20 anos no Cruzeiro, o ex-atacante o levou para o Valladolid, clube que comanda na Espanha, para completar sua formação.

Breno chegou ao Cruzeiro com 18 anos após uma competição pelo Brasilis-SP e logo de cara foi artilheiro do sub-20 com 17 gols e sete assistências em 32 jogos. Com isso, subiu para o principal ele foi utilizado em seis jogos (e deu uma assistência) antes de ser levado por Ronaldo para o Valiadollid, no começo deste ano.

Na Espanha, ele faz parte do time B, treinado por Julio Baptista. O plano é completar sua formação já ganhando experiência no futebol europeu. O vínculo no Velho Continente vai até agosto de 2023 com opção de renovação até julho de 2024.

Breno é canhoto e tem a finalização, a marcação pressão, a intensidade e a força como principais características. Na base, ele passou por diversas posições: iniciou como volante e foi "avançando" como meia, ponta pelos dois lados, segundo atacante e centroavante.

O QUE ELE DISSE

Chance na Espanha. "Acredito que essa oportunidade surgiu como fruto de tudo que fiz ao longo de 2022 pelo Cruzeiro, tanto na base quanto no profissional. Meu trabalho duro me ajudou muito a ter essa oportunidade de vir ao Real Valladolid. Fico muito grato a tudo isso e quero seguir aproveitando as oportunidades"

Relação com Ronaldo. "Já conversei algumas vezes com o Ronaldo, mas tenho um contato mais próximo com as pessoas que estão na equipe de trabalho dele, como o Paulo André, por exemplo. Nasci em 2002, no ano da conquista da Copa do Mundo, e cresci com meus familiares falando daquela seleção e de como ele (Ronaldo) jogava. Sempre vi muitos vídeos dele jogando e vejo ainda mais agora que jogo de atacante, É inegável a qualidade que ele tinha. Ele é uma inspiração para nós jovens não só pelo que fez dentro de campo, como também pelo que faz fora."

Experiência na Europa. "Tenho passado por muitas experiências aqui na Espanha. É um lugar com algumas diferenças do Brasil e tento aprender o máximo possível para evoluir, tanto dentro de campo quanto fora dele, como pessoa. Acredito que estou me adequando muito bem e estou muito feliz de estar aqui. Todo jogador tem o sonho de jogar na Europa e comigo não é diferente. Sempre assisti a muitos jogos de competições como Champions League, La Liga, Premier League para ter boas leituras do jogo e hoje poder estar aqui vivenciando isso tem me ajudado a evoluir ainda mais. Creio que aqui vou melhorar ainda mais o meu futebol"