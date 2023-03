SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Novak Djokovic poderá voltar a disputar um torneio nos Estados Unidos pela primeira vez em dois anos.

O Senado norte-americano aprovou nesta quinta-feira (30) o fim do estado de emergência no país pela pandemia de Covid-19. A votação vai ao encontro de declarações do presidente Joe Biden, que deve formalizar a decisão e promover o fim das restrições a partir de 11 de maio.

A decisão beneficia Djokovic. Atualmente, o tenista está impedido de entrar nos Estados Unidos por ser um estrangeiro não vacinado contra a Covid-19.

Djokovic poderá jogar o US Open em agosto. O sérvio fez pedido de exceção para disputar os Masters 1000 de Indian Wells e Miami neste mês, mas não teve a solicitação contemplada.

HISTÓRICO NOS EUA

O tenista sérvio não disputa nenhum torneio em solo norte-americano desde 2021. Na ocasião, Nole chegou à decisão do US Open e perdeu para Daniil Medvedev.

Djokovic já conquistou o US Open em três oportunidades: 2011, 2015 e 2018. Ele também foi derrotado em outras seis finais, o grand slam em que o sérvio acumula mais vice-campeonatos.