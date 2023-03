SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O vice-presidente do Barcelona, Rafael Yuste, admitiu em entrevista coletiva, nesta sexta-feira (31), que o clube tem tido conversas com Lionel Messi para tratar de seu retorno, mas avisou que não ter problemas com o PSG.

Destino. "Estamos em contato com o Messi e nos encantaria se ele voltasse (...) Acho que o destino vai tornar isso possível. Vamos ver se podemos ter Leo de volta ao Barcelona".

Adoraria vê-lo voltar. "Leo e sua família sabem do carinho que temos por eles (...) Claro que adoraria vê-lo voltar e tenho certeza de que muitos torcedores compartilham minhas palavras. Acredito que as histórias da vida devem terminar bem e é por isso que temos contato com Messi".

Respeito ao PSG. "Vocês já sabem das conversas. O presidente [Laporta] estava com o pai do Leo, o Jorge, e há uma boa relação... Veremos. Mas agora é difícil para mim falar sobre Leo porque não quero que o PSG interprete mal minhas palavras".

XAVI NÃO ESCONDE DESEJO

O técnico Barcelona também respondeu nesta sexta à imprensa sobre a possível volta de Messi.

Cautela. "Acho que não é hora de falar sobre a volta de Leo. Somos amigos e falo muito com ele, mas não é hora. Nem para o bem do Leo, e nem para o bem do clube. É um assunto que estamos conversando, mas disso até se concretizar, há um mundo".

Cautela, mas nem tanto. "Espero poder ver Leo novamente no Barça. É o clube da vida dele, o melhor jogador da história, mas não é hora de falar. Estamos a um mês de poder conquistar dois títulos [Copa do Rei e Espanhol].

Nas mãos de Messi. "Não depende de mim, depende do Messi, da felicidade dele, se ele tem essa vontade de voltar. Temos uma relação de amizade e confiança e, se ele decidir voltar, fico muito feliz. Mas vai depender de muitos fatores. Estamos pelo Fair Play Financeiro, mas acima de tudo pela vontade do Leo".