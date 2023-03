SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A possibilidade de atletas russos e belarussos competirem nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 recebeu resposta do governo ucraniano.

Oleh Nemchinov, primeiro-ministro do país, anunciou que ucranianos não irão competir contra russos. A decisão foi divulgada em entrevista para a TV pública Suspilne e vale para todos os eventos de qualificação para Paris-2024.

A medida é idealizada por Vadim Gutzeit, presidente do Comitê Olímpico Ucraniano e ministro dos esportes no país.

O QUE O COI DEFINIU ATÉ AGORA

O Comitê Olímpico Internacional não garantiu ainda a participação de russos e belarussos em Paris-2024. A entidade lida com pressão do governo ucraniano, que deu mais um passo na ameaça de boicote aos Jogos.

O COI autorizou na última terça-feira que atletas de Rússia e Belarus participem de competições classificatórias. Para isso, eles não poderão usar a bandeira de seus países ou ter qualquer ligação com a guerra contra a Ucrânia.

"Com as medidas do COI e com a admissão de russos e belarussos nas competições, os ucranianos não poderão participar. As carreiras deles serão prejudicadas, mas as suas vidas e vidas de seus filhos continuarão", afirmou Nemchinov.