SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos repetiu a estratégia por reforços após quase um mês da eliminação precoce no Campeonato Paulista, mas até o momento ninguém foi anunciado.

Para compensar o torcedor, a direção novamente buscou nomes de relevância, mas não concretizou negócio. Assim foram os casos de Diego Pituca e Jean Lucas. As negociações foram longas, o Santos insistiu, mas recebeu novos 'não'.

Com dificuldade financeira, Santos se limitou aos nomes que já havia tentado. Pituca e Jean, por exemplo, foram procurados três vezes. A insistência fez o clube perder tempo em tentar novos alvos.

Sem sucesso, o Santos voltou a mirar em nomes de menor impacto, mas ainda assim teve dificuldades. Ademir, inicialmente no Atlético-MG, por exemplo, foi procurado e optou por fechar com o Bahia.

Com o curto prazo, a diretoria santista corre para fechar com Lucas Blondel. O lateral-direito tem contratação encaminhada, mas o clube terá apenas até segunda-feira para regularizá-lo.

NOVAS FRUSTRAÇÕES

O presidente Andres Rueda tinha a intenção de contratar ao menos seis nomes, mas está lutando por pelo menos dois. Blondel deve ser anunciado nos próximos dias, enquanto Jamerson teve suas conversas emperradas.

O lateral-esquerdo do Guarani tem ofertas do São Paulo, Peixe e Coritiba, porém, ainda não tem sua saída acertada.

O Santos chegou a aumentar a proposta para tentar convencer o clube e jogador, mas não obteve sucesso.

Dieguinho, do Goiás, também foi procurado, mas o Peixe esbarrou em exigências. A pedida alta se tornou um empecilho, mas a direção insiste pela polivalência do jogador que pode ser lateral, meia e volante. O negócio é visto com pessimismo, mas não foi descartado.