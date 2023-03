SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos praticamente desistiu da contratação do meio-campista Dieguinho, do Goiás. O atleta de 27 anos é um pedido do técnico Odair Hellmann.

O time alvinegro se assustou com os valores ao procurar o Goiás para saber as condições de Dieguinho.

O clube esmeraldino exigiu o pagamento da multa rescisória de R$ 92 milhões para liberar o meio-campista.

Odair indicou Dieguinho por causa da capacidade de ser um "reforço triplo" e jogar como volante, lateral-direito e meia pela direita.

O jogadoR se recupera de tendinite patelar e ainda não atuou nesta temporada.

Acredito que seja apenas uma consulta do Santos. Como tomou conhecimento do valor da multa, acredito que é assunto encerrado. Não há chance de negociarmos por outro valor além da multa".Edminho Pinheiro, presidente do Conselho do Goiás, à reportagem.

MAIS UM

Dieguinho é outro atleta da Casa Soccer, empresa que estreitou a relação com o Santos recentemente.

O empresário Luizinho Piracicaba trouxe Joaquim, João Lucas, tentou colocar Júnior Santos no Peixe e quase vendeu Ângelo ao Flamengo.

Luizinho era "persona non grata" no início da gestão do presidente Andres Rueda, mas de uns meses para cá se tornou empresário de confiança.

Luiz era próximo ao ex-presidente Modesto Roma e foi questionado por supostamente ter recebido dinheiro sem o consentimento do atleta Emiliano Vecchio.