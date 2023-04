O Tupynambás apresentou oficialmente mais dois jogadores para a disputa do Módulo II do Campeonato Mineiro, são eles o zagueiro Filipe Alves e o volante Patrick Ramos. Ambos os jogadores vestiram a camisa do baeta em 2022 no mesmo campeonato, onde o time juiz-forano se classificou para o hexagonal final.



Com a chegada dos dois atletas, a equipe tem, oficialmente, seis jogadores. Além de Filipe e Patrick o baeta conta com o goleiro Juliano Chade, os volantes Guilherme Bernardes e Maicon Mogango, e o atacante Deyvid Reis.

O time é comandado pelo técnico Rafael Novaes, que tem como membro em sua comissão técnica o preparador físico Leonardo Toledo.

JUIZ-FORANOS NA ÁREA

Maicon Mogango, volante, jogará pela primeira vez o Módulo II. Natural de Juiz de Fora, o jogador começou sua carreira nas categorias de base do Leão do Poço Rico e retorna em 2023 para defender o clube, pela primeira vez, no profissional.

Sobre esse momento, o atleta comenta.

"Estou muito feliz. Primeiramente gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de disputar o Módulo II do mineiro, pelo time que eu comecei na categoria de base, onde eu joguei meu primeiro campeonato mineiro de base, na época de infantil. Vai ser muito importante defender as cores do baeta, que é o clube da minha cidade, e era meu sonho desde criança defender do tupynambás depois de adulto".

PREPARAÇÃO DO ELENCO

O baeta ainda não tem o elenco definido, mas já está treinando em Benfica, onde será seu Centro de Treinamento.



Rafael Novaes, técnico do clube, explicou como está sendo a montagem do elenco e os treinamentos.

“Fechado, o elenco, nunca vai estar. Estamos observando o mercado, os atletas que estão já estão treinando foram observados durante muito tempo pela parte de análise e pela diretoria e foram bem observados. Alguns pontos que percebemos é que precisamos construir esse modelo de jogo e certamente vão chegar mais atletas até o início do campeonato que já estão contratados, mas ainda estão em contratos vigentes em outros clubes, então vamos esperar até a ultima semana, mas creio eu que até a semana que vem estaremos com 75 a 80% do grupo já formado e aguardando alguns que estão em fase final nos estaduais chegarem. Durante a competição sempre deixamos uma ou outra vaga para jogadores pontuais, pois sabemos que é um campeonato muito duro", explicou o treinador.

O Tupynambás já iniciou os treinamentos e a tabela do campeonato não foi tão favorável para o clube. A equipe fará viagens mais longas e cansativas. Sobre a preparação física dos atletas para essas viagens Leonardo Toledo, preparador físico da equipe, explica.

“A preparação semanal é pautada e feita sabendo da distância da viagem, o tempo de duração, quantos dias vamos treinar antes de viajar, então tudo já é baseado previamente com a comissão técnica para a gente fazer o controle de carga semanal, pensando no jogo da semana", conta Toledo.

Sobre os treinamentos da equipe, faltando pouco menos de trinta dias para a estreia contra o Tupi, o profissional relata.



"Nosso objetivo é tentar manter todos os atletas em um ótimo nível de performance. Pelo campeonato ser bem corrido procuramos ter todos à disposição da comissão técnica e otimizar, junto com aqueles que vão chegar e já estão em atividade, mantendo o nível de rendimento deles e assimilando com esses que estão atuando há mais tempo”, finaliza.



