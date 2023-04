Flamengo e Fluminense começam a disputar a decisão do Campeonato Carioca, a partir das 20h30 (horário de Brasília) deste sábado (1) no estádio do Maracanã. Esta será a quarta oportunidade consecutiva na qual as equipes disputam o título da competição, com o Tricolor das Laranjeiras vencendo em 2022 e o Rubro-Negro em 2020 e 2021. Atransmite a partida decisiva ao vivo.

Após duas semanas sem atuar, em razão da interrupção por causa de jogos de seleções disputados em Datas Fifa, a equipe da Gávea tenta alcançar o primeiro título na temporada após os fracassos no Mundial de Clubes, na Supercopa do Brasil e na Recopa Sul-Americana. Além disso, o Fla também perdeu o título da Taça Guanabara para o Flu.

Para a partida deste sábado a esperança de gols do Rubro-Negro é o atacante Pedro. O centroavante, que já defendeu o Tricolor, tem 13 gols em 12 jogos na temporada, além de três assistências. Um desfalque da equipe comandada pelo técnico português Vítor Pereira é o meio-campista uruguaio Giorgian De Arrascaeta, afastado dos gramados para tratar dores na região do púbis. O jogador também tem ausência confirmada na partida de volta da decisão.

Já o Fluminense vive uma verdadeira lua de mel com seu torcedor. Na última partida, o tricolor goleou o Volta Redonda pelo surpreendente placar de 7 a 0, com atuação perfeita do argentino Germán Cano. O centroavante, que já marcou 14 gols no ano, está mais do que confirmado na partida deste sábado. Quem não tem vaga garantida na equipe time titular é Marcelo. O lateral-esquerdo, maior contratação do clube nesta janela, ainda não estreou (seu último jogo foi no dia 11 janeiro, ainda pelo Olympiacos da Grécia). Porém, existe a expectativa de que o técnico Fernando Diniz o coloque no decorrer da partida.

Não há vantagem nesses dois jogos, o que faz com que o empate no placar agregado leve a decisão para os pênaltis. Porém, nos últimos jogos a vantagem é do Tricolor: nas últimas dez partidas entre os clubes, o Fluminense venceu seis e o Flamengo apenas duas, além de dois empates.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Flamengo e Fluminense com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e reportagem de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui:

* Colaboração de Pedro Dabés (estagiário) sob supervisão de Verônica Dalcanal.

