SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marcelo pode reestrear com a camisa do Fluminense após 17 anos jogando no futebol europeu. O lateral estará na lista de relacionados para a final do Carioca contra o Flamengo, na noite deste sábado (1º). A informação é do jornal Extra.

A tendência é que Marcelo comece a partida da final do carioca no banco de reservas. A decisão final foi de Fernando Diniz, que entendeu que ele está apto. A informação foi divulgada pelo jornalista Lucas Pedrosa.

O planejamento do Fluminense era de que o lateral-esquerdo estreasse apenas na segunda semana de abril.

Marcelo se dedicou, foi ao CT do Flu mesmo em seus dias de folga e acelerou a sua preparação física.

