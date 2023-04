SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em entrevista coletiva neste sábado (1), Carlo Ancelotti voltou a falar sobre o interesse da CBF na sua contratação.

O treinador afirmou que se encanta e que se entusiasma com o interesse da CBF, mas afirmou que quer cumprir seu contrato no Real Madrid. O italiano disse que ainda não conhece Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade, mas garantiu que receberia o mandatário da CBF.

Ancelotti garantiu que seu foco está nos próximos jogos e que os rumores não atrapalham o Real Madrid.

Rumores da saída

A imprensa espanhola especula que, apesar de ter contrato até junho de 2024, Ancelotti pode ser demitido do Real Madrid caso não conquista a Champions League.

Segundo a "TyC Sports", da Argentina, Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, já definiu Maurício Pochettino como o favorito a suceder Ancelotti.

Em entrevistas recentes, Ancelotti reforçou o desejo de permanecer no time espanhol.

O que disse Ancelotti?

Desejo da CBF:

"Sim, a realidade é que o fato da seleção brasileira me querer, me encanta, me entusiasma. Depois, temos que respeitar o que está feito, que é um contrato e que eu quero cumprir".

Ednaldo Rodrigues:

"Não o conheço, mas se vier, claro. Prazer em cumprimentá-lo".

Brincadeiras de jogadores:

"Cada um pode comentar o que quiser! Mas a realidade então é o que é. E eu acabei de dizer: tenho contrato e quero continuar. Simples. Ninguém conhece o futuro".

Influência de rumores:

"A atmosfera é calma. Eu não me importo com o que a imprensa diz. Penso no Chelsea, Valladolid, Barcelona... Os jogadores sabem o que têm de fazer e não se distraem. Para nada".