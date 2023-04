SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City venceu o Liverpool, por 4 a 1, de virada, na manhã deste sábado (1), pela 29ª rodada do Campeonato Inglês.

O Liverpool saiu na frente com gol de Salah, mas Álvarez, De Bruyne, Gündogan e Grealish viraram o placar. O grande destaque foi a atuação coletiva do Manchester City, que marcou os seus quatro gols em jogadas trabalhadas.

Com a vitória, o City chegou aos 64 pontos e segue na vice-liderança do Campeonato Inglês. O Liverpool, por sua vez, continua com 42 pontos, ficando na 6ª posição na tabela de classificação.

JOGO

O primeiro tempo começou com domínio do Manchester City, que vinha criando as principais chances até acabar sofrendo o gol na primeira pontada do Liverpool. Mesmo com o golpe, os donos da casa seguiram dominando e chegaram ao empate no seu melhor estilo: trocando passes. Após a nova igualdade, o ritmo do jogo abaixou.

O segundo tempo do City foi avassalador. O time comandado por Pep Guardiola conseguiu dois gols ainda 10 minutos iniciais da etapa e não deu chances de reação ao Liverpool. A goleada foi consolidada já na reta final do duelo diante de um abatido Liverpool.

Lances importantes

Aos 16 minutos do primeiro tempo, Salah abriu o placar para o Liverpool. Lançado, Diogo Jota invadiu a área e travou a jogada. A bola se ofereceu para o egípcio que, de chapa, mandou no canto direito de Ederson.

Substituindo Haaland, Julián Álvarez deixou tudo igual no Etihad Stadium. Em jogada trabalhada de pé em pé, Grealish recebeu do lado esquerdo da área e tocou para o meio. O argentino só precisou completar para o gol.

A virada do City veio logo no primeiro minuto do segundo tempo, com De Bruyne. Em jogada parecida com a do empate, Mahrez recebeu pela direita e tocou para o meio. O belga, sem goleiro, completou para o gol.

Gündogan fez o terceiro do Manchester City aos sete minutos da etapa final. O alemão aproveitou sobre na pequena área após corte de Arnald em chute de Álvarez e tocou alto, no canto esquerdo de Alisson.

Jack Grealish confirmou sua boa partida com um gol aos 30 minutos. Em nova jogada repleta de passes, o inglês apareceu no meio da área para completar para o fundo do gol de Alisson.