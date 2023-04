SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Caxias e Grêmio empataram em 1 a 1 na primeira partida da decisão do Campeonato Gaúcho, neste sábado (1), no estádio Centenário. Gols foram marcados por Marlon, para os donos da casa, e Vina para o Tricolor.

O Caxias abriu o placar rapidamente. Mas o Grêmio buscou o empate no fim do primeiro tempo.

Moacir, ex-Corinthians, foi expulso no começo do segundo tempo e deixou o Tricolor com um a mais.

Bruno Ferreira, goleiro do Caxias, foi o destaque da partida. Parando chances claras do Grêmio e segurando o empate, o jogador não caiu na pressão do time tricolor.

Final entre os dois times é a reedição da decisão de 2020.

O Grêmio joga em casa no próximo sábado para buscar o hexacampeonato gaúcho.

**PRIMEIRO TEMPO**

Caxias abriu o placar antes dos 10 minutos. O jogo ainda estava morno quando os donos da casa aproveitaram um erro de Bitello para marcar e obrigar o Grêmio a sair para o jogo. O time de Renato Portaluppi buscou reação imediata e chegou a ameaçar ofensivamente, mas sem muita eficiência.

Tanto em jogadas trabalhadas, sempre com a participação do quarteto ofensivo, ou em bolas paradas, o Tricolor chegou perto do empate, mas esbarrou na falta de pontaria para finalizar. Foi aos 37 minutos que Bruno Ferreira fez a grande defesa do primeiro tempo. Em chute de Lucas Silva, o goleiro deu rebote, Bitello tentou chute fraco e Suárez completou, parando no goleiro adversário.

Com o Grêmio pressionando pelo empate, os anfitriões apostaram no contra golpe, que podia ter rendido o segundo, mas Peninha não aproveitou belo passe de Eron e mandou a bola muito longe do gol.

Nem Bruno Ferreira impede o empate. A pressão do Tricolor fez o goleiro grená mostrar serviço e fazer defesas importantes, mas no finzinho da primeira etapa, em jogada de bola parada, o Grêmio conseguiu furar o bloqueio adversário.

Graças ao VAR, Moacir, que havia recebido amarelo, foi expulso por falta forte em Villasanti, deixando o Caxias em desvantagem numérica em campo.

O jogador a mais fez os visitantes encurralarem o Caxias no campo de defesa, ameaçando a meta de Bruno Ferreira, sem conseguir transformar as chances em gol.

Caxias segurou o resultado. Em ataque contra defesa, o Grêmio bateu no time da casa fechado e em mais defesas de Bruno Ferreira, que foi o grande responsável pelo empate.

**GOLS**

Marlon buscou a tabela pelo lado esquerdo, e conseguiu que o desvio de Bitello virasse um belo passe para ficar livre para entrar na área e bater na saída de Adriel para o fundo do gol.

Em jogada de escanteio, Uvini cabeceia e Vina completa, também de cabeça, para empatar a partida.

**CAXIAS 1 X 1 GRÊMIO**

CAXIAS

Bruno Ferreira; Marcelo, Dirceu, Fernando e Dudu Mandai; Marlon, Moacir e Peninha (Adriel); Diego Rosa (Ricardo Lima), Jean Dias e Eron.

Técnico: Thiago Carvalho

GRÊMIO

Adriel, João Pedro, Bruno Alves, Bruno Uvini e Reinaldo; Villasanti, Lucas Silva, Bitello, Cristaldo e Vina; Suárez.

Técnico: Renato Portaluppi.

Competição: Jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho 2023

Estádio: Centenário, Caxias (RS)

Árbitro: Anderson Daronco

Auxiliares: Maurício Coelho Silva Penna e Maíra Mastella Moreira.

Cartão Amarelo: Dirceu (Caxias), Villasanti (Grêmio), Adriel (Caxias), Jean Dias (Caxias).

Cartão Vermelho: Moacir (Caxias)

Gols: Marlon (CAX), aos 7'; Vina (GRE), 48'/2T