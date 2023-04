Há pouco menos de um mês para a estreia no Módulo II do Campeonato Mineiro, o Tupi segue na preparação para a competição e anunciou dois jogos-treino, contra o Vasco e Volta Redonda.

Nesta segunda (03) a equipe enfrenta o Vasco às 16h00, no CT Moacyr Barbosa, no Rio de Janeiro e o Volta Redonda na quinta-feira (06), às 15h00, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda!

REFORÇOS

Mais dois jogadores chegaram para reforçar a equipe para a temporada. São eles o zagueiro Matheus Reis, de 24 anos, e o lateral esquerdo Bruno Boca, de 23 anos.

Sobre a montagem do elenco o técnico Flávio Tinoco explica.

"Ainda faltam alguns atletas chegarem e temos trabalhados muito para acelerar o entendimento do nosso modelo de trabalho da forma menos complexa possível para os jogadores. Até o momento estamos bastante felizes com a resposta dada pelos atletas".

Sobre a preparação física do elenco para a estreia, o preparador físico Alex Danelote relata como o trabalho vem sendo feito.

"Mudamos algumas coisas e passamos a ser mais específicos, mais detalhistas, é importante a atenção para que não ocorram lesões, mas apesar do cuidado ainda é um período de aquisição física e começamos os trabalhos de potência, uma transferência maior da Academia para o campo visando a velocidade dos atletas, força para mudança de direção, sempre trabalhando junto a parte técnica para otimizar os treinos".

FOTO: Tiago Castilho / Tupi - Reprodução

Tiago Castilho / Tupi - Reprodução

Tags:

Campeonato Carioca | Carioca | Esporte | Esportes | futebol | Jogo | São Januário | Vasco | Vasco da Gama