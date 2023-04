SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Max Verstappen, da Red Bull, venceu o GP da Austrália de Fórmula 1, realizado neste domingo (2), no Circuito de Albert Park, em Melbourne. Lewis Hamilton (Mercedes), em 2º, e Fernando Alonso (Aston Martin), em 3º, completaram o pódio em Melbourne.

A prova teve três bandeiras vermelhas e durou mais de 2h30. A primeira foi na décima volta, a segunda na volta 57, e a terceira, logo após a segunda largada.

Sergio Perez, vice-líder do campeonato mundial, ficou em quinto. O mexicano da Red Bull largou em último e fez uma corrida de recuperação para garantir pontos importantes.

A Fórmula 1 volta apenas no dia 30 de abril, quando acontece o GP do Azerbaijão, no Circuito Urbano de Baku.

Corrida

Logo de cara, Verstappen perdeu duas posições para os carros da Mercedes. George Russell ganhou a ponta logo na largada. Na sequência, Lewis Hamilton ultrapassou o holandês.

Ainda na primeira volta, Charles Leclerc, da Ferrari, abandonou a corrida. O piloto monegasco se envolveu em um acidente com Lance Stroll, da Aston Martin, e levou a pior, forçando a entrada do safety car por duas voltas.

Na sétima volta, Alexander Albon, da Williams, escapou em uma curva e bateu, deixando o carro atravessado na pista; em um primeiro momento, o safety car entrou na pista.

Após uma volta, a organização decidiu interromper a corrida para limpar o circuito, mostrando a bandeira vermelha. Foram 15 minutos de paralisação até os carros se posicionarem para a relargada.

A parada fez bem para Max Verstappen, que retomou a ponta em pouco tempo. Na 12ª volta, o holandês acelerou para fazer bela ultrapassagem sobre Lewis Hamilton. Com um ritmo melhor, o piloto da Red Bull não demorou para abrir vantagem.

O motor da Mercedes de George Russell quebrou e pegou fogo na volta 18, obrigando o piloto inglês a abandonar a prova. Mais uma vez o safety car foi acionado por duas voltas.

A cinco voltas do fim, Kevin Magnussen encostou no muro e viu sair o pneu do carro. Depois de uma volta de safety car, a organização interrompeu a prova com bandeira vermelha mais uma vez.

Na terceira largada da prova, um caos: Pierre Gasly e Esteban Ocon, da Alpine, além de Nyck de Vries (AlphaTauri) e Logan Sargeant (Williams) se envolveram em acidentes e abandonaram.

A organização da prova, então, decidiu, por uma última largada com os carros nas mesmas posições do terceiro recomeço, mas com os carros em movimento - para evitar os acidentes da largada anterior.

Classificação do mundial

Com a vitória, Verstappen chega a 69 pontos no campeonato mundial de pilotos e abre vantagem para o companheiro Sergio Perez, que tem 54. Fernando Alonso, da Aston Martin, é o terceiro, com 45, enquanto Lewis Hamilton, da Mercedes, tem 38.

Classificação do GP da Austrália:

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lewis Hamilton (Mercedes)

3. Fernando Alonso (Aston Martin)

4. Lance Stroll (Aston Martin)

5. Sergio Perez (Red Bull)

6. Lando Norris (McLaren)

7. Nico Hulkenberg (Haas)

8. Oscar Piastri (McLaren)

9. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

10. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

11. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

12. Carlos Sainz (Ferrari)

13. Pierre Gasly (Alpine)

Não completaram

14. Esteban Ocon (Alpine)

15. Nyck De Vries (AlphaTauri)

16. Logan Sargeant (Williams)

17. Kevin Magnussen (Haas)

18. George Russell (Mercedes)

19. Alex Albon (Williams)

20. Charles Leclerc (Ferrari)