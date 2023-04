SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Bahia venceu o Jacuipense neste domingo (2), pelo placar de 3 a 0, e conquistou o Campeonato Baiano. Com o feito, a equipe acumula o 50º título em sua história.

Os gols da partida foram marcados por Everaldo, Cauly e Jacaré. No jogo de ida, as duas equipes haviam empatado em 1 a 1. Dessa forma, o placar agregado da final foi 4 a 1.

No decorrer do estadual baiano, o Bahia encerrou a primeira fase com a melhor campanha da competição, com 21 pontos conquistados em 9 jogos. Nas semifinais, enfrentou o Itabuna. No jogo de ida saiu derrotada por 1 a 0, mas, na volta, goleou o adversário por 4 a 1 e avançou à grande final, contra o Jacuipense.

Já o rival da decisão, o Jacuipense foi o segundo colocado na primeira fase, com 17 pontos. Nas semifinais, enfrentou o Juazeirense e venceu as duas partidas, avançando à sua segunda final consecutiva.

O Bahia só volta a campo no dia 12 de abril, quando enfrenta o Volta Redonda, pela Terceira Fase da Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 3x0 JACUIPENSE - Campeonato Baiano (final - volta)

Estádio: Arena Fonte Nova, em Salvador

Arbitragem: Diego Pombo Lopez, auxiliado por Luanderson Lima dos Santos e Paulo de Tarso Bregalda Gussen

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (Rio de Janeiro)

Público: 48.085 pagantes

Renda: R$ 1.588.363,00

Cartão Amarelo: Jacaré, do Bahia; Amaral e Welder, do Jacuipense

Gol: Everaldo, aos 21 minutos do segundo tempo; Cauly, aos 23 minutos do segundo tempo; Jacaré, aos 49 minutos do segundo tempo

BAHIA

Marcos Felipe (Mateus Claus), Marcos Victor (Gabriel Xavier), Kanu e Rezende; Jacaré, Acevedo, Daniel (Lucas Mugni), Cauly e Chávez (Matheus Bahia); Biel e Everaldo (Ricardo Goulart). Técnico: Renato Paiva.

JACUIPENSE

Jean; Raphinha, Kanu, Weverton e Radar (Eric); Fábio Bahia, Vinícius Amaral (Flávio) e Eudair (Fábio Matos); Thiaguinho (William), Welder (Robinho) e Jeam. Técnico: Jonilson Veloso.