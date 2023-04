SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, não procurou desculpas e reconheceu a superioridade do Água Santa após a vitória do time de Diadema, por 2 a 1, neste domingo (2), no duelo de ida da final do Campeonato Paulista.

Para o treinador, será uma "grande vergonha" se o alviverde não reverter o resultado no próximo domingo (9), no Allianz Parque. O time da capital tem a vantagem de decidir em casa, mas jogará por uma vitória com dois gols ou mais de diferença. Em caso de empate na soma dos placares, o título será decidido nos pênaltis. O Água Santa era um time de várzea até 2011 e luta por sua primeira conquista na elite estadual.

"Não fizemos um bom jogo", afirmou Abel. "Muito honestamente, acho que merecemos perder. Se fosse uma final de um jogo só, ficaríamos batendo palmas para o Água Santa, porque foram melhores. A única coisa positiva é que temos a oportunidade do jogo em nossa casa, para reverter ou então passar uma grande vergonha. Porque é isso o que vai acontecer. Ou revertemos ou vamos passar uma vergonha."

Ao contrário da equipe adversária, o Palmeiras não terá a semana livre para se preparar pensando na segunda parte da final. O time alviverde vai enfrentar o Bolívar na quarta-feira (5), nos mais de 3.600 m de altitude de La Paz, em sua estreia na Copa Libertadores.

"Não vai ser alterado [o plano] em função da derrota", adiantou Abel. "Vamos ter uma viagem imensa. Mas é assim o futebol brasileiro, e ponto. Não há milagre. Eu disse que este mês testaria os nossos limites, a competência e a capacidade do nosso elenco, e isso vai acontecer. É um jogo de cada vez. Aceitar a derrota, dar os parabéns ao adversário, preparar o jogo de quarta-feira e, no domingo, estar com a máxima força", afirmou o técnico português.

Questionado sobre o histórico recente de conquistas e a virada registrada na decisão do Campeonato Paulista de 2022, contra o São Paulo, Abel disse que "quem vive de passado é museu".

"Nós vivemos de atitude competitiva, de mostrar vontade, de crer que tudo o que ganhamos é passado e continuar com fome de ganhar títulos. Temos que demonstrar uma atitude diferente dentro de campo. Não estivemos no nosso normal. Prefiro valorizar o que o Água Santa fez. Foram melhores, e ponto", avaliou o treinador.

No ano passado, o Palmeiras foi derrotado pelo São Paulo por 3 a 1 no jogo de ida, mas venceu a volta por 4 a 0 em casa para faturar o troféu estadual. O episódio foi lembrado por Bruno Mezenga, autor dos dois gols do Água Santa.

"Independentemente se a gente ganhou aqui ou não, a disputa continua zero a zero. Temos que ter os pés no chão. No ano passado, eles reverteram. Temos a semana aberta, e eles ainda vão ter jogo [pela Libertadores]. É aproveitar e descansar, porque lá vai ser uma batalha difícil", disse o atacante.

"Hoje eu defino como um dia histórico. Vamos sonhar mais um pouquinho para o próximo fim de semana. Mas é quase irrisória [a vantagem]. Temos que ter a mesma simplicidade que nos trouxe até aqui", reforçou o técnico da equipe de Diadema, Thiago Carpini.