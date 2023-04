SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A derrota para o Água Santa custou a invencibilidade do Palmeiras no ano e manteve o jejum de Abel Ferreira nos jogos de ida das finais do Paulista.

Abel tem um empate e duas derrotas nos primeiros confrontos das finais estaduais. O português amargou o vice em 2021 e conseguiu a virada no ano seguinte. Ambos os jogos foram contra o São Paulo.

O treinador confia na sua torcida para empurrar o time contra o Água Santa. A volta será no próximo domingo (9), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque.

'TIME DA VIRADA, TIME DO AMOR'

A música que embalou o time na conquista do Paulista 2022 ecoou na Arena Barueri. Após o apito final, os palmeirenses -maioria no estádio- subiram o som com o voto de confiança ao time.

Abel aposta na torcida para empurrar o Palmeiras rumo ao bicampeonato. Em entrevista coletiva, o treinador afirmou que os palmeirenses são o 12º jogador do clube.

O QUE DISSE ABEL FERREIRA

Jogo no Allianz e viagem pela Libertadores: "Não tenho uma varinha mágica para saber o que vai acontecer no próximo jogo. Eu sei o que nós queremos e o que o adversário quer também. Ainda temos uma grande viagem pelo meio, queríamos muito que o nosso jogo fosse ontem"

O Palmeiras encara o Bolívar, em La Paz (BOL), na quarta-feira, às 21h30, pela estreia na Copa Libertadores.

Preparação para a volta da final: "Vamos atirar com tudo o que temos e tentar preparar o jogo da melhor forma física, técnica, tática, mental, contando com o apoio dos nossos torcedores, que tem sido um 13º jogador".

O time da virada: "Mesmo com alguns erros que tenhamos cometido, os nossos torcedores têm utilizado uma canção que nos empolga e embala, e contamos também com a ajuda deles. Acho que será fundamental para o próximo jogo, para nos empurrar também".