SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Athletico-PR é o único time da Série A ainda invicto na temporada 2023.

Palmeiras, Athletico e América-MG eram os únicos times da elite que ainda não haviam sido derrotados em 2023 até o início deste fim de semana.

O América-MG foi o primeiro a perder a invencibilidade ao ser derrotado por 3 a 2 pelo Atlético-MG, no sábado, na primeira decisão do Campeonato Mineiro.

Logo depois, o Athletico-PR bateu o Cascavel por 2 a 1, fora na decisão, no jogo de ida da final do Campeonato Paranaense.

O Palmeiras deixou o Athletico isolado no posto com a derrota para o Água Santa por 2 a 1 na primeira final do Paulistão, neste domingo.

ATHLETICO EM ALTA

O Athletico-PR soma 15 vitórias e um empate em 16 jogos disputados em 2023.

São 39 gols marcados e apenas nove sofridos na temporada.

O Athletico está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil e também está presente na fase de grupos da Libertadores.