SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nunca na história clubes de um mesmo país conquistaram a Copa Libertadores cinco vezes consecutivas. O Brasil não apenas pode sonhar com o feito como tem alguns de seus representantes na disputa de 2023 como os principais favoritos.

Equipes brasileiras triunfaram nas últimas quatro edições do principal certame do continente. E, com os títulos de Flamengo (2019 e 2022) e Palmeiras (2020 e 2021), repetiu-se uma marca poucas vezes vista na competição.

Somente em outras três oportunidades a taça ficou no mesmo país por tanto tempo, sempre no Brasil ou na Argentina (1967 a 1970 e 1972 a 1975). No caso brasileiro, a outra sequência desse tipo foi vista entre 2010 e 2013, com as vitórias de Internacional, Santos, Corinthians e Atlético Mineiro.

O Santos está fora da atual edição. Os outros três se juntam a Palmeiras, Athletico Paranaense, Flamengo e Fluminense como os sete representantes do Brasil na fase de grupos, que terá o seu início nesta terça-feira (3).

A presença poderia ser ainda maior se o Fortaleza não tivesse sido eliminado na terceira fase, a última antes dos grupos. A formação tricolor foi superada pelo paraguaio Cerro Porteño.

No ano passado, com oito representantes nas chaves do torneio, o Brasil teve domínio nos mata-matas. Nas quartas de final, foram cinco clubes do país contra três argentinos. Nas semifinais, apenas o Vélez Sarsfield representou os vizinhos sul-americanos -e não conseguiu impedir uma nova final caseira.

Em uma das seminais, o Athletico Paranaense passou pelo Palmeiras. Na outra, o Flamengo derrubou o Vélez com um placar agregado de 6 a 1. A imprensa argentina escondeu o resultado na capa de seus principais jornais e preferiu dar destaque a uma vitória do River Plate no campeonato local.

O domínio brasileiro se estabeleceu justamente após uma final argentina, com vitória do River sobre o Boca Juniors. Foi a única das seis decisões entre clubes do mesmo país que não teve confronto entre representantes do Brasil.

No ano seguinte, quando teve início a atual hegemonia brasileira, um estudo da Pluri Consultoria mostrou que a diferença econômica entre os clubes do Brasil e os demais do continente indicava que um abismo deveria separá-los ainda mais nas temporadas seguintes.

Isso de fato ocorreu, embora rankings de receita como os produzidos pela consultoria sejam de difícil produção. A comparação no cenário da América do Sul é difícil com base em números, porque várias das agremiações que jogam a Libertadores não divulgam seus balanços apropriadamente.

"A legislação brasileira é mais avançada do que a de nossos vizinhos no continente quando o assunto é a transparência nas finanças dos clubes", diz Eduardo Carlezzo, advogado especializado em direito esportivo que tem colaborações em times do Brasil.

Segundo ele, desde 2003, clubes brasileiros envolvidos em competições profissionais são obrigados a publicar suas demonstrações financeiras anualmente. "Algo que não é o padrão nos demais países [sul-americanos], com algumas exceções, como é o caso do Chile."

É inegável, porém, o maior poderio de uns em relação a outros. No ano passado, por exemplo, o Flamengo teve cerca de R$ 1 bilhão de faturamento. O Palmeiras, R$ 856 milhões. A fonte são os balanços oficiais.

Não é só o dinheiro que entra em campo, mas o valor ajuda a explicar por que só esses dois times levaram a Libertadores nas últimas quatro edições. E por que são novamente favoritos neste ano.

A capacidade de investimento, porém, ainda não foi suficiente para ajudá-los a superar desafios além dos limites do continente. Ambos acumularam fracassos na disputa do Mundial de Clubes.

Libertadores na TV Depois de três temporadas no SBT, a competição volta à grade da TV Globo, que terá exclusividade entre os canais abertos.

Na TV fechada, o Grupo Disney adquiriu os direitos para transmitir as partidas em seus canais lineares e também na plataforma Star+. No streaming, há ainda a opção da plataforma Paramount+.

Confira os jogos da primeira rodada

TERÇA (4)

19h Alianza Lima x Athletico Paranaense - Espn e Star+

19h Argentinos Juniors x Independiente del Valle - Paramount+

19h The Strongest x River Plate - Espn4 e Star+

21h Independiente Medellin x Internacional - Paramount+

23h Metropolitanos x Nacional - Espn4 e Star+

QUARTA (5)

19h Aucas x Flamengo - Espn e Star+

19h Patronato x Atlético Nacional - Paramount+

21h Cerro Porteño x Barcelona - Espn4 e Star+

21h Ñublense x Racing - Paramount+

21h30 Bolivar x Palmeiras - Globo (SP e parte da rede), Espn e Star+

21h30 Sporting Cristal x Fluminense - Globo (RJ e parte da rede) e Paramount+

23h Deportivo Pereira x Colo-Colo - Espn4 e Star+

QUINTA (6)

19h00 Atlético Mineiro x Libertad - Espn e Star+

19h00 Liverpool x Corinthians - Paramount+

21h00 Melgar x Olimpia Assuncion - Paramount+

21h00 Monagas x Boca Juniors - Paramount+