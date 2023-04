SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos teve prejuízo em ações de divulgação da marca do clube no exterior. A campanha "Santos do Mundo" foi realizada em Portugal, Espanha e Estados Unidos e Nigéria até o momento.

O Conselho Fiscal apontou um prejuízo de R$ 26 mil e fez críticas aos eventos organizados pelo Santos fora do Brasil.

O CF entende que o dinheiro seria irrisório se as ações do CLUBE fossem melhor executadas.

O Santos foi até Portugal e Espanha lançar e divulgar uniforme, levou os ídolos Edu e Manoel Maria à Nigéria para relembrar o momento em que o Peixe parou uma guerra na África e esteve nos Estados Unidos para divulgar um produto em parceria com a Pelé Soccer Store.

O Santos ainda deve ir para a Ásia e Oceania em 2023, completando os cinco continentes.

O QUE FALTOU?

O Conselho Fiscal afirma que os eventos "foram muito aquém das expectativas".

O CF aponta que o Santos teve patrocínios de R$ 540 mil e, mesmo assim, levou prejuízo de R$ 26 mil.

O órgão entende que é difícil mensurar o valor da exposição da marca, mas contesta "a sensação de imagem bem amadora".

Numa ação dessa, seria interessante ter levado alguns jornalistas de grandes veículos, até internacionais, para fazerem algo impactante. "Santos parou a guerra" é uma história. Não estamos reclamando do déficit monetário do evento, pelo contrário. Um evento desse, na nossa ótica, deveria ter tido um investimento e planejamento fortes. Todas as administrações prometem revolucionar essa área, porém, continuamos sempre aquém das expectativas. Já falamos e voltamos a sugerir que se contrate um big-one para no mínimo assessorar o marketingTrecho do relatório do Conselho Fiscal

O Santos enviou uma longa nota oficial para se defender das críticas.

COMUNICADO NA ÍNTEGRA

"Sobre as críticas do Conselho Fiscal à ação "Santos do Mundo", gostaríamos de esclarecer que trata-se de um projeto de branding, com valor intangível de posicionamento de marca e não um valor monetário, que tem como objetivo posicionar o clube entre os maiores do mundo no segmento, mostrando a sua força internacional.

O Projeto Santos do Mundo, em 2022, esteve em quatro países diferentes -Portugal, Estados Unidos, Nigéria e Espanha- e o mais importante foi o retorno institucional que trouxe ao Santos FC, com suas ações em três continentes diferentes. O custo das quatro ações foi de R$ 566.611,52 e o retorno de patrocínio de R$ 540.371,45, com um saldo negativo de apenas R$ 26.240,07, valor considerado irrisório, diante do sucesso da iniciativa.

Além disso, existem valores futuros a serem captados pelo projeto "Santos do Mundo", pois no momento estamos negociando com as principais empresas de streaming do mundo a possibilidade da ação na Nigéria se tornar um documentário. Há, também, a venda de produtos oficiais nas lojas Pele Soccer Store nos Estados Unidos, que passaram a comercializar itens do Santos, entre outras fontes de receitas que o projeto ainda pode gerar.

Reiteramos que cada ação teve o resultado planejado. Em Portugal, com a presença dos Ídolos Eternos Lima e Pepe, foram lançadas as camisas da temporada em um evento desenhado para o santista morador de Portugal.

Em visita solene ao Benfica, time vice-campeão do mundo em 1962, os dirigentes receberam a delegação santista para homenagem a Pelé e Eusébio, obra que ficou no museu da equipe portuguesa. Além disso, muito gentilmente, o Benfica autorizou a presença do zagueiro Lucas Veríssimo no evento de lançamento dos novos uniformes.

A diretoria do Benfica foi convidada para o evento, mas declinou de participar, até porque era a celebração de um título em que o time português saiu derrotado pelo Santos e nos informaram que não saberia qual seria a reação da sua torcida ao estarem presentes. Em seguida, a equipe do Santos esteve na cidade do Porto, onde foi realizada uma ativação entre usuários do Fan Token do FC Porto e do Santos FC, escolhidos em concurso realizado pela patrocinadora do clube.

Nos Estados Unidos, o objetivo foi relembrar a conexão do Santos FC com a cidade de Nova York, que acolheu Pelé após o encerramento da carreira do Rei com a camisa santista. Voltamos ao estádio palco do último jogo oficial da carreira do maior jogador de todos os tempos, encontramos com ex-jogadores companheiros dele no NY Cosmos. Também realizamos um evento na Pelé Soccer Store, loja na Times Square, que leva o nome de Pelé, com a presença do ex-jogador Juary e contou com a presença do Joe Fraga, gestor da marca do Pelé, que elogiou bastante a iniciativa e ajudou a aproximar ainda mais os laços entre o Santos e a marca Pelé.

O evento contou com a presença dos santistas moradores da região e marcou o início da parceria entre Umbro e a loja, para que as camisas do Santos FC estejam sempre nas araras de todas as outras lojas da rede. Essa aproximação com a marca também rendeu outras oportunidades de negócios que em breve estarão no mercado, como licenciamentos de produtos exclusivos para o mercado americano.

Na Nigéria, a delegação santista foi convidada pelas autoridades locais, após homenagear o país, com a nossa camisa 3 de 2022 e foi recebida por reis e generais em seus palácios. Toda a segurança foi proporcionada pelas autoridades à delegação santista, ainda foi recebida pelo Embaixador do Brasil naquele país

A comitiva do Santos visitou Lagos, Ile-Ifé e Benin - esta última onde o Santos de Pelé parou uma guerra - para captação de conteúdo, entrevistar personagens para nosso material e se encontrar com autoridades locais. Em Benin, inclusive, foi realizado um jogo amistoso entre duas equipes nigerianas, ambas usando os uniformes do Santos, em homenagem ao clube.

Este evento contou com as presenças dos Ídolos Eternos Edu e Manoel Maria. Um vasto material inédito foi coletado pela Santos TV, que será divulgado em forma de documentário e está sendo negociado com uma grande plataforma de streaming, que é mais uma forma de monetização da viagem.

Na Espanha, o Santos FC foi como participante da IberCup, através de uma agência de intercâmbio, com muitas crianças e adolescentes participando da competição representando o Clube. A empresa licenciada IE Sports é quem cuida da seleção dos atletas e da venda dos pacotes de intercâmbio. A ação rendeu, em royalties aos cofres do Clube.

Finalizando, todas as ações foram planejadas pelo Departamento de Marketing do Clube, saíram do papel e tiveram retorno positivo, sobretudo institucional e abrindo novas portas para futuros projetos".