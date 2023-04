SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos enfrentará uma promessa do Grêmio e um ex-atacante do Corinthians no duelo com o Blooming desta terça-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Ramón Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra (Bolívia), pela estreia na Sul-Americana.

O atacante Léo Fenga fez toda a formação no Grêmio e não se firmou no elenco profissional. Aos 21 anos, Léo topou o desafio de jogar na Bolívia. Ele está em Santa Cruz de la Sierra desde janeiro.

O atleta era considerado um futuro grande jogador do time tricolor e teve destaque em competições sub-17 e sub-20.

"Ele é um atleta de muita personalidade, é diferente, vai querer debater contigo sobre os movimentos que tem que fazer durante a partida. Tem uma técnica muito apurada, lê muito bem o jogo. A principal característica dele é o poder de finalização, de perto e de dentro da área. Esperto para achar a finalização. Lembra o Jonas um pouco. Não é veloz, mas também não é lento. Ele joga mais como segundo atacante", afirma Douglas Rodrigues, ex-técnico do sub-17 do Grêmio, em entrevista à Gaúcha, em 2020.

COMO ESTÁ O BLOOMING?

O Blooming ocupa a vice-lanterna no Campeonato Boliviano e chega pressionado para enfrentar o Santos.

O técnico do Blooming é o argentino Carlos Bustos, irmão de Fabián Bustos, treinador que teve passagem ruim pelo Peixe em 2022.

O elenco conta com outros dois brasileiros além de Léo Fenga: o zagueiro Igor Mendonça e o meia Rafinha.

O atacante Juan Carlos Arce, ex-Corinthians, tem 37 anos e é o mais experiente da equipe.

Arce jogou pelo Timão em 2007 e fez cinco gols em 34 jogos. Um deles, inclusive, foi em vitória contra o Santos.