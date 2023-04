SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras está se preparando para a estreia na Libertadores 2023 e a expectativa é grande para mais uma participação do clube na competição. Com um elenco e uma comissão técnica experiente, o clube alviverde espera repetir o sucesso de 2021, quando foi campeão do torneio.

A Conmebol divulgou a tabela completa dos jogos da primeira fase da Libertadores 2023 e o Palmeiras já sabe quem enfrentará na fase de grupos. A equipe terá pela frente adversários de peso, como Bolívar, Cerro Porteño e Barcelona, em partidas que prometem ser bastante disputadas.

Os torcedores do Palmeiras já estão se preparando para acompanhar os jogos do clube na Libertadores 2023 e, para ajudar quem não quer perder nenhum lance, reunimos abaixo as datas e horários das partidas, bem como os canais de transmissão de cada uma delas. Confira a seguir a tabela completa:

05/04, às 21h30: Bolívar x Palmeiras -- Transmissão: Globo, ESPN e Star+

20/04, às 21h: Palmeiras x Cerro Porteño -- Transmissão: ESPN e Star+

03/05, às 21h30: Barcelona x Palmeiras -- Transmissão: Globo e Paramount+

25/05, às 21h: Cerro Porteño x Palmeiras -- Transmissão: ESPN e Star+

07/06, às 21h30: Palmeiras x Barcelona -- Transmissão: Globo, ESPN e Star+

29/06, às 21h: Palmeiras x Bolívar -- Transmissão: ESPN e Star+