SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG se prepara para a disputa da Libertadores 2023, em busca do sonhado bicampeonato do clube. E a ansiedade dos torcedores aumenta cada vez mais com a divulgação das datas e horários dos jogos da primeira fase da competição.

A equipe terá pela frente adversários de peso, como o Libertad, o Athletico-PR e o Alianza Lima, e não poderá deixar escapar pontos importantes em casa ou fora.

Os torcedores do Atlético-MG já podem se programar para acompanhar os jogos da equipe na Libertadores 2023. Além de torcer pelo time nos estádios, também será possível assistir aos jogos pela televisão, em diferentes canais.

A transmissão dos jogos será feita pela Globo, ESPN, Star+ e Paramount+. Confira abaixo:

06/04, às 19h: Atlético-MG x Libertad - Transmissão: ESPN e Star+

18/04, às 21h: Athletico-PR x Atlético-MG - Transmissão: ESPN e Star+

03/05, às 21h30: Atlético-MG x Alianza Lima - Transmissão: Globo, ESPN e Star+

23/05, às 19h: Atlético-MG x Athletico-PR - Transmissão: Paramount+

06/06, às 21h: Alianza Lima x Atlético-MG - Transmissão: ESPN e Star+

27/06, às 19h: Libertad x Atlético-MG-- Transmissão: ESPN e Star+