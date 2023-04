SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians está de volta à disputa da Copa Libertadores da América. O time alvinegro conquistou a classificação para o torneio continental por meio do Campeonato Brasileiro.

A equipe alvinegra terá pela frente Liverpool, Argentinos Juniors e Independiente Del Valle. Serão seis jogos na fase de grupos, três em casa e três fora.

Confira abaixo as datas e horários dos jogos do Corinthians na fase de grupos da Libertadores, bem como as opções de transmissão:

06/04, às 19h: Liverpool x Corinthians - Transmissão: Paramount+

19/04, às 21h30: Corinthians x Argentino Juniors - Transmissão: Globo e Paramount+

02/05, às 21h: Corinthians x Independiente Del Valle - Transmissão: Paramount+

24/05, às 21h30: Argentinos Juniors x Corinthians - Transmissão: Globo, ESPN e Star+

08/06, às 19h: Independiente Del Valle x Corinthians - Transmissão: Paramount+

28/06, às 21h: Corinthians x Liverpool - Transmissão: Globo, ESPN e Star+

Os jogos do Corinthians poderão ser assistidos em diferentes plataformas de transmissão.

A Paramount+ é uma novidade para quem deseja acompanhar todos os jogos do Corinthians na Libertadores deste ano. Além disso, a Globo volta a transmitir o torneio após vencer concorrência do SBT, que deteve os direitos nos últimos anos.