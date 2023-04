RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo não tem divulgado mais as listas de jogadores relacionados para as partidas.

O clube não divulga a lista dos relacionados desde o jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca, contra o Vasco.

O fato se repetiu no primeiro jogo da decisão do Estadual, contra o Fluminense, no último sábado (1º), quando o Flamengo venceu por 2 a 0.

A decisão é uma tentativa de minimizar o vazamento de escalações, algo que o próprio técnico Vítor Pereira já admitiu que tem incomodado.

O time rubro-negro se escora no fato de que não há nenhuma regra que obrigue os clubes a divulgarem a lista de relacionados para as partidas.

Palmeiras, Santos e São Paulo são outros clubes que também abdicaram desta prática.

DEU CERTO?

A surpreendente escalação do Flamengo contra o Fluminense não vazou, coincidentemente. O técnico Vítor Pereira optou por começar com Gabigol no banco de reservas.

Quase todas as escalações vinham sendo vazadas muitas horas antes das partidas, inclusive as menos cogitadas que o treinador optou.

Vítor Pereira já havia adotado a prática de não divulgar os relacionados em seus tempos de Corinthians.