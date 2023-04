- Brasileiro vence concurso de medalhas dos Jogos da Juventude 2024

O arquiteto brasileiro Dante Akira Uwai, de 27 anos, ganhou o concurso de design de medalhas do Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2024, em Gangwon (Coreia do Sul). A disputa promovida pelo Comité Olímpico Internacional (COI) teve recorde de participações - 3 mil inscrições -, mas nenhuma delas superou a criação de Akira Uwai, intitulada “Um futuro brilhante".

A obra do brasileiro foi eleita por um painel de jurados, que teve como integrantes o neozelandês Zakea Page –vencedor de design das medalhas da edição de Lausanne 2020 -, a atleta olímpica Laurenne Ross, e representantes dos programas Jovens Repórteres do COI e Jovens Líderes e Apoiadores de Gangwon 2024.

That winning feeling!????????



The heartwarming moment we revealed to Brazilian Dante Akira Uwai that his design, 'A Sparkling Future', is the winner of the @gangwon2024 medal design competition.



A final version of his design will be awarded at the Winter Youth Olympic Games! pic.twitter.com/elb9rwJ4H5