SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O reforço Artur deve ser titular do Palmeiras contra o Bolivar nesta quarta-feira (5), às 21h30, no Estádio Hernando Siles, pela estreia na Libertadores da América.

O meia-atacante Artur treinou entre os 11 do técnico Abel Ferreira e deve reestrear como titular. O volante Richard Rios deve ficar no banco de reservas. Endrick ficou no Brasil.

Gabriel Menino e Breno Lopes são os únicos titulares da primeira final contra o Água Santa relacionados para a viagem à Bolívia, mas a tendência é de que o volante fique entre os suplentes.

Piquerez, com entorse no tornozelo, é desfalque nesse e nos próximos jogos da temporada. Vanderlan sairá jogando.

A provável escalação é: Marcelo Lomba, Garcia, Naves, Luan e Vanderlan; Jailson, Fabinho e Artur; Mayke, Breno Lopes e Flaco López.