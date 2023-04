SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras enfrentará um jogador argentino que frustrou Neymar e Muricy Ramalho no Santos: o meia Patito Rodríguez.

Patito Rodriguez não correspondeu às expectativas criadas no início da carreira. Ele está com 32 anos e no Bolivar desde o ano passado.

Patito chegou do Independiente-ARG ao Santos em 2012, por R$ 7 milhões, e a negociação se arrastou por algumas semanas.

O argentino foi chamado de "diferenciado" pelo técnico Muricy Ramalho e criou expectativas em Neymar, mas não vingou.

Muricy deu chances até desistir do atleta e Neymar via em Patito um companheiro capaz de dividir a responsabilidade com ele, o que não ocorreu.

Sem sucesso no Santos, Patito virou um andarilho da bola e atuou em quatro continentes: jogou no Estudiantes-ARG, Johor-MAL, AEK-GRE, Newcastle Jets-AUS, Moreirense-POR e Jorge Wilstermann-BOL antes de chegar no Bolivar.

O Bolivar é o vice-líder do Campeonato Boliviano e conta com a altitude de mais de 3.600 metros no seu estádio.

O time boliviano conta com o brasileiro Gabriel Poveda, artilheiro da Série B em 2022.

O técnico do Bolivar é o espanhol Beñat San José, que já trabalhou na base da Real Sociedad e no elenco profissional do Al-Nasr.

O Palmeiras jogará essa estreia com reservas. O clube de Abel Ferreira poupará os principais jogadores para a final do Campeonato Paulista contra o Água Santa.

O provável Palmeiras é: Marcelo Lomba, Garcia, Naves, Luan e Vanderlan; Jailson, Fabinho e Artur; Mayke, Breno Lopes e Flaco López.